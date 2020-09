Nach nur einem Jahr Bauzeit wurden heute, Donnerstag, die „PADO Shopping Galerien“ feierlich eröffnet.

Das PADO-Fachmarktzentrum wird mit dem neuen Bauteil um 20 Geschäfte erweitert und verfügt nun über eine Gesamtverkaufsfläche von 33.000 Quadratmetern mit insgesamt 40 Shops, zwei Supermärkten und fünf Gastronomiebetrieben. Damit hat sich das Center von seiner bisherigen Größe mehr als verdoppelt.

Mit den „PADO Shopping Galerien“ geht Inhaber und Geschäftsführer Richard Erlinger einen neuen Weg - der neue Name und das neue Logo-Design kündigen den Schritt Richtung Exklusivität bereits an.

„Komfort, Sauberkeit, Design, Architektur, Unterhaltung und die perfekte Erreichbarkeit machen neben dem einmaligen Mietermix die ‚PADO Shopping Galerien‘ nicht nur zum größten Fachmarktzentrum im Osten Österreichs, sondern wahrscheinlich auch zum herausragendsten“, verkündet Erlinger im Vorfeld der Eröffnung.

Das neue Center will auch etwas für das Auge bieten: Teil der innovativen, modernen Architektur sind Wasserspiele, die bei der Terrasse im Gastronomiebereich die mehrmals täglich eine „Wasserwelten-Show“ aufführen werden. Eines der größten Geschäftslokale in den neuen „PADO-Galerien“ hat heute noch nicht geöffnet: „Intersport Winninger“ zieht am 15. Oktober nach - mit einer Verkaufsfläche von 2.500 Quadratmetern und einer eigenen E-Bike Teststrecke.

Neusiedler A1-Store wandert nach Parndorf

Bereits geöffnet ist aber die Media Markt Filiale, die schon seit 7 Uhr früh mit Sonderangeboten lockt.

Ebenso kann bereits in der 1.800 Quadratmeter großen „H&M“ Filiale, bei „TK MAXX“, „Kult“ und „New Yorker“ gebummelt werden. In den PADO- Galerien findet sich auch ein A1-Store - das Geschäft von Shopleiter René Wendelin ist von der Neusiedler Hauptstraße in das Parndorfer Betriebsgebiet ausgewandert.

Die Gastronomie im neuen Center bietet österreichische Spezialitäten bei „Servus“ ebenso wie asiatische Kost bei „Shiro“ und Süßes beim „Eisgreissler“.

Die PADO-Shopping Galerien sind täglich von 9 bis 19 Uhr (Samstag bis 18 Uhr) geöffnet. Die Restaurants sind auch sonntags geöffnet.

Für die Kunden stehen insgesamt 1.300, teilweise beschattete, Parkplätze zur Verfügung.