Pitzl gelingt historischer Sieg in Apetlon

Werbung

Am vergangenen Sonntag wurden im Bezirk drei Bürgermeister-Stichwahlen ausgetragen, und die mit Abstand spannendste Auseinandersetzung fand dabei in Apetlon statt. Dort konnte die ÖVP vor drei Wochen zwar knapp ihre absolute Mehrheit im Gemeinderat halten, der SPÖ-Kandidatin Silvia Pitzl entging ein direkter Sieg im ersten Durchgang der Bürgermeisterwahl aber nur knapp. Dann wurde es noch einmal richtig spannend. In der Stichwahl stieg die Wahlbeteiligung von 85,8 auf 90,3 Prozent und am Ende waren es 26 Stimmen, die den Unterschied ausmachten.

„Nach 40 Jahren ÖVP-Bürgermeistern ist das natürlich ein Wahnsinn für uns, das Wahlergebnis ist ein sensationeller Erfolg. Jetzt muss gearbeitet werden. Ich habe am Wahlabend den ÖVP-Mandataren bereits die Hand gereicht, denn wenn wir etwas verändern wollen, können wir das nur gemeinsam tun“, so die frischgebackene Bürgermeisterin Silvia Pitzl.

Der ÖVP-Kandidat und langjährige Bürgermeister Ronald Payer war bislang für noch kein Statement zu erreichen.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.