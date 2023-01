Parndorfer „Frunpark“: Wie geht es weiter?

„Frunpark“. Unter dem Motto „Fun and Run“ wollte man die Kunden in das Fachmarktzentrum locken. Noch ist das Konzept in Parndorf nicht aufgegangen. Mit einem Lebensmittelgeschäft fehlt ein wichtiger Ankermieter. Außerdem verlässt der größte Mieter „XXL Sports & Outdoor“ Parndorf.

Foto: BBR