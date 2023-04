Christian Heiss - der beliebteste Nachwuchswinzer des Landes

Werbung

Während in den letzten beiden Jahren der mittlerweile 30-jährige Alexander Egermann diese Auszeichnung für sich beanspruchen konnte, gelang es heuer dem erst 22-jährigen Christian Heiss, das Online-Voting und damit auch ein Falstaff-Werbepaket im Wert von 5.300 Euro zu gewinnen. Heiss belegte bereits im Vorjahr den zweiten Platz und konnte heuer die Abstimmung, in der online insgesamt rund 32.000 Stimmen abgegeben wurden, mit satten 57 Prozentpunkten für sich entscheiden. „So ein Voting ist immer auch eine Persönlichkeitswahl und ich bin sehr froh, dass ich mit der Hilfe von Kunden, Familie und Freunden diese Auszeichnung erreichen konnte“, so Heiss.

Foto: BVZ

Schultasche ins Eck und ab in den Weingarten

Der Illmitzer aus dem Arkadenweingut und Gästehaus Kroiss maturierte 2020 nach fünf Jahren an der Weinbauschule Klosterneuburg, war aber schon in den Jahren davor stark in den Weinbau involviert.

„Schon als ich noch im Gymnasium war bin ich aus der Schule heimgekommen, habe die Schultasche in die Ecke geworfen und bin mit meinem Großvater raus in den Weingarten gefahren“, erzählt Heiss über seine Schulzeit. So habe er sich nach und nach in den Betrieb und die Materie eingelebt. Sein erstes eigenes Projekt war „STOAK“, eine Zusammenarbeit mit seinem Winzerkollegen und Kindheitsfreund Daniel Tschida, womit er schon früh Wellen schlug. Die Linie besteht bislang aus einem weißen Cuvée aus Sauvignon Blanc und Welschriesling, einem roten Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Blaufränkisch, und einem Sekt, der nach Champagner-Methode produziert wird. Besonders daran ist, dass alle Weine, auch der Weißwein-Cuvée, in Barriquefässern gelagert werden.

Foto: Klaus Zwinger

Arbeitsteilung zwischen Jung und Alt im Betrieb

Heutzutage ist die Aufgabenverteilung eine klare: Christian ist der Chef im Keller, während Vater Walter über die Arbeiten draußen im Weingarten verfügt. Auf seinen Namen läuft der Betrieb auch noch bis zu seiner Pensionierung.

„Trotzdem kann ich im Grunde alles so machen, wie ich es möchte, und für dieses Vertrauen bin ich auch dankbar“, so Christian weiter.

Zwei Weine aus der „STOAK“-Reihe mit Daniel Tschida. Foto: Klaus Zwinger

Neben der Wahl zum beliebtesten Nachwuchs-Winzer des Burgenlandes wurde dem Betrieb zuletzt noch eine weitere Auszeichnung zuteil. Denn auch im Weinguide errang man mit fünf Weinen zwischen 92 und 93 Punkten den Titel „Sieger Preis-Genuss 2023“, während sein Blaufränkisch 2021 den dritten Platz in den Top 50 der „Preis-Genuss-Hits“ in der Ausgabe „Rot- und Süßweinguide Austria 2023“ erzielte. Das freut ihn auch deshalb besonders, weil alle eingereichten Weine des Betriebs bereits seine Handschrift tragen.

„Das ist natürlich eine Bestätigung und freut mich ganz besonders. V

or allem, weil wir heuer das erste Mal Weine beim Weinguide eingereicht haben.“

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.