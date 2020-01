Daniela Winkler: „Ich trete in enorm große Fußstapfen“ .

„Man kann nur sagen: Es ist ein Wahnsinn, die Stimmung ist wunderbar und die Freude ist riesengroß“, SPÖ-Spitzenkandidatin des Bezirks Neusiedl am See Daniela Winkler ist von dem Ergebnis überwältigt. In ihrer Heimatgemeinde musste die SPÖ aber ein Minus von 5,37 Prozent hinnehmen. Immer noch 56,4 Prozent beschlossen allerdings, den Sozialdemokraten ihre Stimme zu geben.