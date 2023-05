Freiwilligengesetz Jois: Meilenstein zur Verbesserung des Ehrenamtes erreicht

Lesezeit: 2 Min DG Daniel Gottfried

Über Partei- und Landesgrenzen hinaus: Bei einer Pressekonferenz 2016 waren Vertreterinnen und Vertreter aus vielen Bundesländern und auch Parteien, wie ÖVP, SPÖ und FPÖ dabei. Foto: Rettet die Vereinsfeste

E in neues Freiwilligengesetz soll diesen Herbst in Kraft treten. Dieses betrifft über 100.000 Ehrenamtliche alleine im Burgenland. Der Diskurs einer Gesetzesreform im gemeinnützigen Bereich wurde im Bezirk Neusiedl am See losgetreten.