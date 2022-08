Gastronomie Eröffnung für "the italian" in Parndorf

Lesezeit: 5 Min Birgit Böhm-Ritter

M it „the italian“ geht ab sofort ein Gastronomieprojekt im Cineplexx-Entertainment-Center Parndorf an den Start, das italienisches Lebensgefühl mit burgenländischer Gastlichkeit verbindet. Betreiber ist der bekannte Frauenkirchner Gastronom Norbert Pillinger, der mit seinem Partner Reinhold Schärf das Lokal am Donnerstag mit einer Eröffnungsparty gemeinsam mit mehr als 200 Gästen feierlich aus der Taufe hob