Gehegegitter eingetreten Stachelschweine aus Steppentierpark Pamhagen ausgebüxt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: VILA VITA Pannonia

S echs Stachelschweine sind aus dem Steppentierpark Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) entlaufen, nachdem jemand am Pfingstmontag das Gitter des Geheges eingetreten haben dürfte, hieß es aus dem Zoo nach einem "Krone"-Bericht am Mittwoch zur APA.