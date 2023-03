Wie man mit Apetloner Hanf Schmerzen „wegklebt“

Werbung

Es ist nur 32 x 32 Millimeter groß, soll aber für eine lang anhaltende lokale Schmerzlinderung sorgen: das neue medizinische Schmerzpflaster des Apetloner Bio Hanfproduzenten BioBloom. Das junge Unternehmen sorgt immer wieder für neue Innovationen und bringt originelle Produkte auf den Markt.

Dabei sind die Rahmenbedingungen auch für den Apetloner Betrieb momentan keine Einfachen. Durch die allgemeine Teuerung muss man mit Kostensteigerungen etwa für Verpackungsmaterial und Energie kalkulieren. Bis dato sei es aber gelungen, keine Mehrkosten an die Kunden weiterzugeben, betonen die Geschäftsführer Elisabeth Denk und Christoph Werdenich: „Hier haben wir als Hersteller, der die Produktion verantwortet und der auf sein eigenes Rohmaterial als Basis zurückgreifen kann, einen großen Vorteil gegenüber Mitbewerbern und auch anderen Branchen.“

In der Region Seewinkel-Hansag kämpfen landwirtschaftliche Betriebe allerdings bekanntermaßen auch mit einem weiteren Problem: der Trockenheit und der Wasserknappheit. Genau dort im österreichisch-ungarischen Grenzgebiet wachsen auf circa 110 Hektar die Hanfpflanzen des biozertifizierten burgenländischen Unternehmens. Mit Sorge blickt man bei BioBloom auf die Veränderungen aufgrund des Klimawandels. Umso wichtiger sei der sorgsame Umgang mit den Ressourcen der Natur, sagen Denk und Werdenich gegenüber der BVZ. Bewässern mussten sie ihre Pflanzen aber aufgrund der Bodenbeschaffenheit (noch) nicht. Eine ganz spezielle Lehm- und Humusschicht sorgt selbst in wasserarmen Saisonen für ein gutes Wachstum der Hanfpflanzen.

Deren Wirkstoff CBD soll nun in Kombination mit Arnika Tinktur und Menthol in Form von klinisch getesteten Pflastern bei chronischen Beschwerden, wie z.B. Arthritis, Nacken-, Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen als auch bei diversen Sportverletzungen und Verstauchungen Schmerzlinderung bieten. Hergestellt wurde das BioBloom Schmerzpflaster in Zusammenarbeit mit einem dänischen Spezialisten für Medizinprodukte.

Foto: BioBloom

BioBloom aus Apetlon im Nordburgenland zählt zu den größten Bio CBD Produzenten in der DACH-Region. Das Produktsortiment umfasst CBD Öle, CBD Sprays, Hanflebensmittel, CBD Naturkosmetik, Aroma Duftmischungen, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, eine CBD Salbe, Tierprodukte für Hunde, Katzen und Pferde, apothekenexklusive Bio CBD Öle und eine CBD Salbe.

Die Produkte sind europaweit im teilnehmenden Fachhandel, in Apotheken sowie online auf www.biobloom.at.

