Erster Teqball-Stützpunkt Österreichs in Podersdorf eröffnet

Als erster Meilenstein steht an diesem Wochenende (15. bis 16. Juli) ein topbesetztes Turnier mit internationalen Spitzen-Spielern unter anderem aus Serbien, Ungarn und der Slowakei sowie den Local Heros Andrea Sommer, Patrick Steinhofer, Alex Hamm, Georg Haider und Julian Millner auf dem Programm. Am Samstag (Beginn 10 Uhr, Finale ca. 19 Uhr) startet man mit dem Doppelbewerb, am Sonntag folgt der Einzelbewerb (Beginn 10 Uhr, Finale ca. 17 Uhr).

Burgenländerlösen Boom aus

„Teqball ist eine Trendsportart, die einen rasanten Aufstieg feiert“, erklärte Alexandra Koncar, Päsidentin des Österreichischen Teqball Verbandes. Die Sportart ist 2012 erfunden worden, schon 2017 wurde der Internationale Verband gegründet. Für die Sportart wichtige nationale Player würden aus dem Burgenland kommen und einen richtigen Boom in Österreich auslösen. Koncar bedankte sich bei Georg Pangl (Präsident des Burgenländischen Teqball Verbandes), Rene Lentsch (Tourismus-Geschäftsführer in Podersdorf) und Toni Kiss (Sportkoordinator des österreichischen Teqball Verbandes und Leiter der Teqball-Sektion bei den laketownRiders in Neusiedl), dem es gelungen sei ein „Hammerturnier auf die Beine zu stellen“.

Rene Lentsch: „Mit Trendsportarten und Innovationen rennt man in Podersdorf offene Türen ein. Unser nächstes großes Projekt am Podersdorfer Strand ist ein Sportzentrum. Alles was an Outdoor-Sport lässig und Trend ist, passt da dazu.“

Georg Pangl: „Das Burgenland kann stolz sein, den ersten Stützpunkt Österreichs zu haben. Das Burgenland und Podersdorf ist Vorreiter in dieser Trendsportart.“ Im Sinne des Verbandes wünsche er sich viele aktive Spieler und dass die Arena in Podersdorf 365 Tage im Jahr bei Einheimischen und Gästen aktive Bewegung erzeuge.

Was ist Teqball?

Teqball ist eine neue fußballbasierte Sportart, die sowohl für Profifußballer als auch für Hobby-Spieler geeignet ist. Markenzeichen des Sports ist ein gekrümmter Tisch. Internationale Bekanntheit hat der Sport durch seine prominenten Botschafter erhalten: Ob Ronaldinho, Beckham, Figo, Podolski oder Puyol – sie alle unterstützen die Etablierung des Sports. In Österreich unterstützen Marcus Pürk und Stefan Maierhofer als Botschafter den Sport. Teqball ist ein Social Media Star. Ob YouTube, TikTok, Instagram oder Facebook – mehr als drei Milliarden Kontakte haben die Posts und Videos des internationalen Verbandes.

Kostenloses Training mit den laketownRiders

Podersdorf hat die erste Teqball-Arena in Österreich. Die Podersdorf Tourismus- und Freizeitbetriebsgesellschaft m.b.H hat am PODOBEACH eine fixe Teqball Beach Arena errichtet. Zwei Teqball Tische, die sich für nationale und internationale Turniere eignen, wurden angekauft sowie die für Wettkämpfe geforderten Rahmenbedingungen geschaffen.

Ab sofort stehen in Podersdorf Interessierten zwei Teqball Tische das ganze Jahr über zur Verfügung, um TEQBALL und die anderen TEQ-Sportarten auszuprobieren oder regelmäßig zu trainieren. Jeden Samstag im Juli und August lädt der Verein laketownRiders zu einem kostenlosen Training.