4,5 Millionen Euro für den Bahnhof Zurndorf

Der Bahnhof Zurndorf erhält ein neues Gesicht. Der neue Mittelbahnsteig wird mit einem Blindenleitsystem ausgestattet. Dabei handelt es sich um Pflastersteine mit rillenförmiger Oberfläche, die mittels Blindenstock ertastet werden kann. So gelangen auch sehbehinderte Menschen sicher zum Zug. Am Bahnsteig schützt künftig eine Wartekoje vor Witterungseinflüssen. Auch die gesamte Bahnsteigausstattung – Bänke, Abfallbehälter, Wegeleitsystem, Vitrinen etc. – Gleise, Weichen und Entwässerungseinrichtungen werden erneuert.

Die Baumaßnahmen haben diese Woche begonnen und laufen bis Anfang September. Ein Teil der Arbeiten kann während normal laufendem Bahnbetrieb durchgeführt werden, wobei einige Bautätigkeiten auch nachts stattfinden werden. Während der intensiveren Bauphase in den Sommerferien sind Fahrplanänderungen notwendig.

Neue Gleise auf der Ostbahn bis zur ungarischen Grenze

Neben den Maßnahmen im Bahnhofsbereich von Zurndorf braucht auch der Gleiskörper eine „Frischzellenkur“. Rund 1,5 Kilometer Gleis werden auf der Ostbahn getauscht. Gleichzeitig werden die leit- und sicherungstechnischen Einrichtungen sowie Entwässerungsanlagen überprüft.

Insgesamt werden in die Vorhaben auf der Ostbahn 7,3 Millionen Euro investiert. Für die Arbeiten an der Strecke müssen knapp 2,8 Millionen Euro aufgewendet werden, der Großteil mit rund 4,5 Millionen Euro entfällt auf die Bahnhofsmodernisierung in Zurndorf.

Fahrplanänderungen in den Sommerferien

Aufgrund der Arbeiten können Züge von 4. Juli bis 26. August nicht im Bahnhof Zurndorf halten. Die Arbeiten im Bahnhof Zurndorf und weitere auf der Ostbahn notwendige Reinvestitionsarbeiten erfordern im Juli und August folgende Änderungen im Zugverkehr:

Dienstag, 4. Juli bis Sonntag, 30. Juli im Abschnitt Bruck an der Leitha ↔ Hegyeshalom:

Ausfall von einzelnen Zügen der Linie REX62, die regulär in Wien Hbf starten bzw. enden, im Abschnitt Parndorf ↔ Hegyeshalom. Als Ersatz wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Ausfall von einzelnen Zügen der Linien R62 und REX62, die regulär in Bruck/Leitha starten bzw. enden, im Abschnitt Bruck/Leitha ↔ Hegyeshalom. Als Ersatz steht zwischen Parndorf Ort und Hegyeshalom in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung. Zwischen Bruck/Leitha und Parndorf Ort bitten wir unsere Reisenden, auf vorausfahrende bzw. nächstfolgende Züge auszuweichen.

Montag, 31. Juli bis Samstag, 26. August:

Weiterhin Haltausfall von allen Zügen im Bahnhof Zurndorf, Züge können aber durchfahren. Für Reisende die nach Zurndorf möchten, werden zwischen Parndorf und Zurndorf Busse als Ersatzbeförderung unterwegs sein. Auch Reisende, die von Nickelsdorf nach Zurndorf fahren möchten, müssen in Parndorf auf die Busse umsteigen.

Gültige ÖBB-Tickets werden über den gesamten Zeitraum von 04.07. bis 26.08.2023 zwischen Parndorf Ort und Nickelsdorf bei den VOR-Bussen der Linien 298 und 299 anerkannt.

