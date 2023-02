Wasserweihe in Sankt Andrä am Zicksee: Wenn nur noch beten hilft

Der trockene Winter stellt weiterhin für die Region und speziell für die Wasserkörper im Bezirk ein Problem dar. Inzwischen bereits zum sechsten Mal und zuletzt aufgrund von Corona im Jahr 2020, praktizieren die Vertreter der orthodoxen Kirche jährlich das Ritual der Wasserweihe am Zicksee.

Bereits seit Sommer des letzten Jahres ist dort, wo früher der Zicksee war, nur noch karge Steppe vorzufinden. Foto: Zwinger

Üblicherweise wurde dabei ein Holzkreuz dreimalig ins Wasser geworfen, um sowohl das Wasser als auch die Anwesenden und die gesamte Gemeinde zu segnen. Dieser Punkt musste heuer aufgrund des Nichtvorhandenseins von Seewasser entfallen.

Die Gemeinde, zusammen mit zahlreichen religiösen Vertretern, darunter Generalvikar Michael Wüger, der stellvertretend für den krankheitsbedingt ferngebliebenen Bischof Ägidius Zsifkovics an der Zeremonie teilnahm, versammelte sich stattdessen am Ufer des ausgetrockneten Zicksees.

Gemeinsam Beten für die Hilfe von oben

Metropolit Arsenios kam nach Sankt Andrä, um dieZeremonie zu leiten. Foto: Zwinger

Von dort wurde gebetet, dass der Regen dem See wieder zu altem Glanz verhelfen möge. Metropolit Arsenios (Kardamakis) erschien zu diesem Anlass persönlich in St. Andrä und leitete das Ritual, dem auch Bürgermeister Michael Schmidt (SPÖ), Vizebürgermeister Andreas Sattler (ÖVP), sowie zahlreiche Medienvertreter beiwohnten.

Auf die Möglichkeiten, dem See wieder zu Wasser zu verhelfen angesprochen, meint Bürgermeister Schmidt, dass der Grundwasserstand in den vergangenen Monaten bloß um zehn Zentimeter gestiegen sei. Auf eine „Hilfe von unten“ sei also nicht zu hoffen. Vielmehr müsse man seine Hoffnungen nach oben gen Himmel und Regenwolken richten. Der niedrige Grundwasserstand verunmöglicht auch eine Wasserdotierung, die den Zicksee im Vorjahr zumindest bis in den August noch erhalten hat. Während der Zeremonie schlug Metropolit Arsenios vor, jeden Abend bis Ostern um 20 Uhr gemeinsam für das Ende der Dürre zu beten.

