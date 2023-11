Apetlon: Volles Haus bei Martinus Musical

Josef Pitzl, Verena Kögl und Josef Prikoszovits haben sich zusammengetan, um gemeinsam ein Musical über unseren Landespatron, den heiligen Martin, zu verfassen. Darin wird in Zusammenarbeit mit dem Theaterverein Apetlon, dem Kirchenchor Apetlon, dem Kindergarten und Kinderkrippe Apetlon und den „Young Dancers on Tour(s)“ das Leben des heiligen Martin damals und auch in der Moderne beleuchtet.

Zahlreiche Musik- und Tanzeinlagen berichten aus seinem Leben, darunter natürlich auch die berühmteste Episode im Leben des heiligen Martin, in der er seinen roten Mantel mit einem Bettler teilt.

Das Musical wird kommende Woche am 12. November um 18 Uhr noch einmal gegen freie Spende in der Pfarrkirche Apetlon aufgeführt werden. Freilich unter dem Motto: „Man muss nicht Martin heißen, um ein Martin zu sein!“, sprich, mit anderen zu teilen und Gutes zu tun.