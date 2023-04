Deutsch Jahrndorf: Schülerparlament erarbeitet Regelwerk

Werbung

Heute Vormittag tagte das Schülerparlament der Volksschule Deutsch Jahrndorf. Das Thema waren die neuen Lesewaben sowie die Lesebank. Diese Neuanschaffungen, für welche die Gemeinde rund 18.000 Euro investierte, sollen Lesefortschritt und -begeisterung der Kinder fördern. Direktor Josef Gettinger erklärt dazu: „Es ist von großer Bedeutung, dass der Leseunterricht in der Volksschule nicht nur von qualifizierten Lehrkräften durchgeführt wird. Die Kinder sollen Anreize zum Lesen in der Schule vorfinden.“

Bevor diese jedoch von den Kindern erklommen und genutzt werden konnten, tagten die 29 Schülerinnen und Schüler der Volksschule Deutsch Jahrndorf. Unter dem „Vorsitz“ der Lehrkräfte erarbeiteten die Kinder in Gruppen selbstständig Regeln aus, welche sie selbst als sinnvoll erachten. Lehrerin Karin Stifter-Bader fasste die Ideen wie beispielsweise „nicht runterspringen“ oder „ruhig verhalten“ zusammen. „Im Vorfeld haben wir Lehrer eine Liste erstellt, aber es wurde eigentlich alles von den Kindern selbst abgedeckt“, erklärt die Lehrerin erstaunt. Die Kinder nahmen interessiert an dem Prozess teil. Auch in Zukunft wird die Volksschule Deutsch Jahrndorf dieses pädagogische Instrument nutzen und die Kinder über das Schülerparlament so in Entscheidungen einbinden.

Die sechs Lesewaben selbst sind aus hellem Holz, mit Decken ausgepolstert und können mit Leitern bestiegen werden. Die bequeme Lesenbank daneben ist groß genug um zehn oder mehr Kindern gleichzeitig gemütlich Platz zum schmökern zu bieten. Und eine solide Lesekompetenz ist pädagogisch äußerst wichtig. Direktor Gettinger bestätigt: „Der Leseunterricht fördert auch die kulturelle Bildung und die Entwicklung von Empathie und Mitgefühl. Durch das Lesen von Geschichten und Literatur lernen unsere Kinder andere Lebensweisen und Kulturen kennen.“

