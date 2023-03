19. Burgenländischer Museumstag im Dorfmuseum

Werbung

Mit hochkarätigen Gästen wie der Landesrätin Daniela Winkler, dem Leiter des Burgenländischen Landesmuseums Gert Polster sowie Patrik Hierner, dem Geschäftsführer des Tourismusverbands Nordburgenland, versammelten sich insgesamt über 50 Gäste aus rund 20 Museumsbetrieben im Dorfmuseum Mönchhof.

Das Dorfmuseum wurde heuer speziell als Austragungsort erwählt, da Josef „Beppo“ Haubenwallner im Oktober des vergangenen Jahres auf Entscheid der Bundespräsidentenkanzlei den Titel „Professor“, und seine Frau Christine das "Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich" verliehen bekamen (die BVZ berichtete).

Themen, auf die heuer in einem Referat von Patrik Hierner und in weiterer Folge auch in einer Fragerunde eingegangen wurden, waren unter anderem „Wie gelingt uns eine stärkere Vernetzung?“, „Wie bringt man mehr Schulklassen in die Museen?“, „Wie kann man neue Zielgruppen erarbeiten und ansprechen?“, und auch „Was können die Museen für Tourismus und Bildung im Land leisten?“.

Konkret ging es auch darum, wie man Leute im Urlaub auf sein Angebot aufmerksam machen kann. Seit neuestem ist dabei die „Burgi-App“ behilflich, die man bei der Buchung einer Nächtigung direkt auf www.burgenland.info anfordern kann. Über die App werden einem direkt kulinarische und kulturelle Destinationen, sowie Wander- und Radwege angezeigt. Bislang ist die App noch Touristen vorbehalten, laut Hierner soll sie in Zukunf aber auch der allgemeinen Bevölkerung zugänglich gemacht werden, so Hierner.

Abgerundet wurde das Programm von einer Führung durch das Dorfmuseum vom Erbauer Beppo Haubenwallner höchstselbst, die von nah und fern herangereisten Gäste zeigten sich begeistert.

