Polizei nahm Dieb fest: GPS-Tracker führte auf Spur

Am Montag gegen 13:30 Uhr stahl ein 44-jähriger Mann beim Gymnasium in Neusiedl am See den E-Scooter eines Schülers, der allerdings mit einem privaten GPS-Tracker ausgestattet war. Der Mann konnte anschließend in Bruck an der Leitha festgenommen werden.

Erhebungen ergaben, dass der 44-Jährige bereits im Jänner 2023 auch am Bahnhof in Neusiedl am See einen E-Scooter gestohlen hatte. In seinem Fahrzeug führte er Einbruchswerkzeug und weitere Gegenstände bedenklicher Herkunft mit. Eine Überprüfung des 44-Jährigen in der Slowakei ergab, dass er weitere einschlägige Vormerkungen wegen diverser Einbruchs- und Diebstahlsdelikte aufwies. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Weitere Erhebungen der Polizei bezüglich Komplizen und Tatorte laufen.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.