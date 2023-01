Grenzübergang Deutsch Jahrndorf: Fahrverbot fixiert

Werbung

Seit der Fertigstellung der Fahrbahn zwischen Deutsch Jahrndorf und der ungarischen Staatsgrenze (L202) im Jahr 2019 sind die Einwohner mit einer massiven Steigerung des Verkehrsaufkommens konfrontiert.

Das gemeinsame Ziel der beiden Gemeinden Pama und Deutsch Jahrndorf sowie der gemeindeübergreifenden Bürgerinitiative von Heidi Horvath und Johannes Hafner war es, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu finden. Denn der Unmut über die laut Anrainer „enorme Verkehrsbelastung“ war groß.

Ende 2021 wurden erste konstruktive Gespräche mit dem zuständigen Landesrat Heinrich Dorner geführt. Jetzt - Anfang 2023 - ist es nun soweit: Per Verordnung wurde zur Entlastung der Orte Deutsch Jahrndorf und Pama ein Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge, ausgenommen Ziel- und Quellverkehr Bezirk Neusiedl am See und Komitat Györ-Moson-Sopron, auf der L202 beim Grenzübergang Deutsch Jahrndorf für erforderlich erachtet. Bis zum 16. Dezember 2022 wurde um schriftliche Stellungnahme ersucht.

Fahrverbot per Verordnung

„Es gab keine Einwände, aus diesem Grund sollte im nächsten Monat die Verordnung in Kraft treten“, konkretisiert Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Deutsch Jahrndorf Gerhard Bachmann (SPÖ).

Auf Grundlage dieses Gutachtens werde auch die straßenpolizeiliche Bewilligung zur Aufstellung der Verkehrszeichen erteilt. „In naher Zukunft werden also Fahrverbotstafeln aufgestellt und auch die Route wird aus dem Navi rausgenommen“, erklärt Bachmann im BVZ-Gespräch und ergänzt: „Die Verkehrssituation ist dieser Tage verhältnismäßig ruhig. Nach den Weihnachtsfeiertagen war der Rückreiseverkehr aber wieder enorm. Die Wartezeit an der Nickelsdorfer Grenze war lange, also sind viele über Deutsch Jahrndorf ausgewichen.“

Unter Zielverkehr ist der im betreffenden Gebiet endende Verkehr, unter Quellverkehr der von diesem Gebiet ausgehende Verkehr zu verstehen.

