Seit der Eröffnung des dritten Parndorfer Kindergartens im Jahr 2015 ist die Zahl der Kindergartenkinder in Parndorf auf etwa 260 Kinder gestiegen. In diesem Herbst wird auch der letzte freie Gruppenraum des dritten Kindergartens für die Kinderbetreuung benötigt. Das bedeutet, dass innerhalb von sechs Jahren in Parndorf vier Kindergartengruppen und eine Kinderkrippe zusätzlich gebraucht wurden.

zVg

Aufgrund des massiven Zuzugs in den vergangenen Jahren muss sich die Gemeinde wieder mit dem Ausbau der Infrastruktur im Bereich der Kinderbetreuung beschäftigen. „Die Planungen für weitere Plätze müssen sofort beginnen“, betont Bürgermeister Wolfgang Kovacs. Im Raum stehen der Neubau eines vierten Kindergartens oder der Ausbau der bestehenden Kindergärten.

Warum die Nachfrage an Kinderbetreuungsplätze in der Gemeinde seit Jahren so extrem am Steigen ist? Der Bürgermeister hat einen Erklärungsversuch parat: „In vielen Parndorfer Familien sind beide Elternteile berufstätig. Die ‚klassische Kinderbetreuung‘ innerhalb der Familien, wie es früher gang und gäbe war, existiert in der Form häufig nicht mehr – und in Parndorf gleich nochmals seltener. Denn Parndorf ist eine Zuzugsgemeinde. Daher sind typisch ländliche Familienverbände, bei denen viele Familienmitglieder in einer räumlichen Nähe wohnen, oftmals nicht vorhanden.“ Zwischen 1991 und 2021 hat sich die Bevölkerung Parndorfs verdreifacht.