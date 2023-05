350 Jahre Halbturn - Ein Jahr der Jubiläen

Zum 100-jährigen Jubiläum besteht eine gute Chance, einen historischen Höhepunkt zu wiederholen.

Ab 1923 fand sich eine Gruppe, die gemeinsam Fußball spielen wollte. Zuerst gab es einen losen Spielbetrieb, nach dem Krieg gründete man den Sportverein. „Als der Österreichische Verband gegründet wurde, sind wir gleich miteingestiegen“, erzählt Obmann Christian Graf. Anfänglich spielte man in den unteren Klassen. In den 1980er und 1990er Jahren erreichte man aber einen Höhepunkt und verblieb „eigentlich lange in der Landesliga“.

Die Aufstiegsmannschaft des USV Halbturn. Foto: USV Halbturn

#Nach dem 75. Jubiläum ging es dann langsam bergab, bis man dann für längere Zeit in der 1. Klasse spielte. „Jetzt haben wir zu unseren 100er die Möglichkeit wieder in die Landesliga aufzusteigen“, erklärt der Obmann stolz. Nachdem man 2022 den Aufstieg in die 1. Liga Nord schaffte, stehen die Chance dieses Jahr gut, wieder aufzusteigen. Der USV führt die Tabelle mit fünf Punkten Abstand an und es sind nur noch fünf Runden zu spielen.