Daheim in Zurndorf - „Pioniere“ der Windkraft

Am 1. Juni 1997 erfolgte hier in Zurndorf Historisches“, eröffnet Bürgermeister Werner Friedl (SPÖ) die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläums der Aufstellung des ersten Windrads. „Damals war das Projekt alles andere als unumstritten und der Weg zum Spatenstich lang und hart“, ruft er Erinnerungen an eine schwere Anfangsphase der heute normalisierten Windenergiewirtschaft im Burgenland in das Gedächtnis der Festbesucher.

Zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik erschienen zu den Feierlichkeiten in der Mittelschule Zurndorf. Foto: Daniel Gottfried

1998 ging schließlich in Zurndorf der erste Windpark des Burgenlandes mit sechs Windkraftanlagen und einer Leistung von 500 Kilowatt pro Windrad in Betrieb und wurde damit zum Vorreiterprojekt für Burgenlands Erfolgsweg zur erneuerbaren Energie. Heute besteht der Windpark in Zurndorf aus 19 wesentlich leistungsstärkeren Anlagen und hat eine Maximalleistung von 52,05 Megawatt.

Von „Demut“ spricht Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie, wenn er an diese Zeit denkt. Denn: In Zurndorf sei damals „mit sehr viel Pioniergeist etwas entstanden, was eigentlich unmöglich schien“. Niemand hätte damals die Windenergie auf dem Radar gehabt, da der „Zeitgeist“ ein gänzlich anderer gewesen sei, stimmt ihm Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in seiner anschließenden Rede zu. Besonderer Dank gilt laut allen Rednern Bürgermeister a.D. Rudolf Suchy (SPÖ), der bis 2002 im Amt war. Ihm und „einem kleinen Kreis von Menschen um ihn herum“ war es laut dem Burgenland Energie-Vorsitzenden zu verdanken, dass damals an dieser Idee festgehalten wurde.

Die „Zurndorfer Böhmischen“ spielten zu dem Jubiläum ordentlich auf. Foto: Daniel Gottfried

Der Windpark und seine wirtschaftlichen Möglichkeiten haben aber auch zur Entwicklung seines Standortes, der Gemeinde Zurndorf, beigetragen, wie Bürgermeister Werner Friedl hervorhob: „25 Jahre nach dem Spatenstich für unseren Windpark profitieren aber auch wir in Zurndorf immer noch von dieser genialen Idee. Sei es durch finanzielle Mittel, die wir dadurch lukrieren können oder durch die Ansiedlung von Unternehmen – unser Windpark hat uns im vergangenen Vierteljahrhundert bereits viele Türen geöffnet und somit maßgeblich zur Wohlfahrt unseres Heimatortes beigetragen.“