Daheim in Weiden am See

WEIDEN AM SEE: Seit April wird das Traditionscafé „Pension Rechberger“ unter neuer Führung und neuem Namen geleitet. Das Team um Marietta Gatto kümmert sich um die schrittweise Renovierung und die Modernisierung. Den neuen Besitzern ist es wichtig, dass es in Weiden am See auch weiterhin ein klassisches Café gibt, in dem sich Einheimische und auswärtige Gäste wohlfühlen können.

Das Café-Restaurant „Luis von Weyden“ bietet neben 14 bald neu renovierten Zimmern auch weiterhin ein Catering an und ist, wie gewohnt, Veranstaltungs-Location für kleinere und größere Feste und Feiern. Betreut werden die Gäste von einem altbewährten Mitarbeiterteam.

Die neuen Betreiber sind keine Unbekannten im Ort, sie stehen auch hinter dem Projekt „Nils“, dem neuen Hotel direkt am Seegelände. Der Name „Luis von Weyden“ ist dabei eine Reminiszenz an den langjährigen Betreiber Alois „Luis“ Rechberger und die Geschichte von Weiden am See, das im Laufe der Jahrhunderte unter anderem auch „Weyden“ geschrieben wurde.