Ostautobahn Alkolenker drängte bei Parndorf Lastwagen ab und zerschlug Scheiben

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: Monika Gruszewicz, Shutterstock.com

E in 36-jähriger Alkolenker hat Dienstagabend auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) einen Kastenwagen abgedrängt, den 25-jährigen Fahrer zum Stehenbleiben gezwungen und anschließend zwei Scheiben eingeschlagen.