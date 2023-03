ARBÖ: 1.400 Einsätze allein im Bezirk Neusiedl

„Mit der A4 und dem Outletcenter in Parndorf gibt es im Bezirk Neusiedl am See zwei Verkehr-Hotspots, die klarerweise viele Pkw anziehen“, erklärt Friedrich Bayr, Einsatzleiter im Prüfzentrum in Parndorf. „Damit ergibt sich automatisch auch viel Arbeit für den ARBÖ.“ Für die Panneneinsätze stehen den sechs ARBÖ-Technikern ein Pannenfahrzeug und ein Abschlepp-Lkw zur Verfügung. „Im Schnitt mussten wir vier Mal pro Tag ausrücken“, führt Bayr aus. „Die meisten Pannen können wir an Ort und Stelle beheben, einer Weiterfahrt stand dann nichts mehr im Weg“, so ARBÖ-Techniker. „Die landläufige Meinung, dass bei modernen Autos mit viel Elektronik Pannenfahrer nichts mehr machen können, widerlegen wir somit täglich.“ Das belegt auch die Auswertung der Statistik: 94 Prozent aller Pannen konnten von den ARBÖ-Technikern direkt an Ort und Stelle gelöst werden. Die Hauptgründe für die Alarmierung der „weißen Bernhardiner“ – so werden die Pannenhelfer mit ihren Einsatzfahrzeugen genannt - waren streikende Batterien und Elektronikdefekte. Ein neues Service der ARBÖ-Techniker im Bezirk Neusiedl am See war der Fahrradpannendienst für Urlauber mit der Burgenland-Card ab Juli 2022. „Alle Gäste, die gerne und viel mit dem Rad oder dem E-Bike auf den Routen rund um den Neusiedler See unterwegs sind, werden bei technischen Problemen vom ARBÖ serviciert“, erklärt ARBÖ-Landesgeschäftsführer Martin Heissenberger.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.