Leiterin der BH Neusiedl am See offiziell ins Amt eingeführt

Ulrike Zschech wurde am Dienstag, 25. Oktober 2022, von Landesrat Leonhard Schneemann in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und in Anwesenheit von Landesamtsdirektor Ronald Reiter offiziell als Bezirkshauptfrau der BH Neusiedl am See ins Amt eingeführt.

Die aus Illmitz stammende Juristin war seit 2018 bis dato Stellvertreterin der bisherigen Bezirkshauptfrau Birgit Wagner, die ihrerseits Anfang Oktober die Leitung der BH Eisenstadt übernommen hat. „Ulrike Zschech hat sich in allen ihren bisherigen Aufgabenbereichen hervorragend bewährt und ist mit den mannigfaltigen Erfordernissen in der Verwaltung bestens vertraut.

Nicht zuletzt als behördliche Einsatzleiterin beim Nova Rock und als stellvertretende Einsatzleiterin in der COVID-19-Pandemie hat sie große Kompetenz, Umsicht und Führungskraft bewiesen – Qualitäten, die es gerade in diesen schwierigen Zeiten dringend braucht. Ich gratuliere zu ihrer Bestellung und wünsche ihr für ihre Arbeit viel Erfolg im Interesse der Bürgerinnen und Bürger des Bezirks“, erklärte Schneemann.



Zschech war nach dem Studium der Rechtswissenschaften und einem Rechtspraktikum in den Magistrat der Stadt Wien eingetreten und dort in verschiedenen Bereichen tätig. Nach der Geburt ihrer zwei Kinder und der Mutterkarenz erfolgte der Wechsel in den Landesdienst an die BH Eisenstadt-Umgebung, 2008 schließlich an die BH Neusiedl am See, wo sie unter anderem für die Durchführung von Wahlen, für die Gemeindeaufsicht und bis zuletzt als Referatsleiterin in den Bereichen Öffentliche Sicherheit und Gemeinden verantwortlich war und seit 2009 die behördliche Einsatzleitung beim Nova Rock innehatte. Ab 2018 bis dato war sie BH-Stellvertreterin und stellvertretende Einsatzleiterin in der COVID-19-Pandemie.



Der Bezirk Neusiedl ist der einwohnerstärkste und bezogen auf die Bevölkerungsentwicklung am schnellsten wachsende Bezirk des Burgenlandes; seit 2011 betrug der Zuwachs 10 Prozent – für die Bezirksverwaltungsbehörde bedeutet das einen massiv gestiegenen Verwaltungsaufwand und Kundenverkehr. Zu den besonderen Herausforderungen im Bezirk zählen die andauernde Flüchtlingsproblematik und das massive Verkehrsaufkommen im Ballungsraum rund um Wien und Bratislava. In den letzten Jahren wurde deshalb der Personalstand kontinuierlich aufgestockt – aktuell beträgt er 89 MitarbeiterInnen – und eine neue Bürgerservicestelle mit sechs Arbeitsplätzen eingerichtet.

In einer weiteren, soeben beendeten Umbauphase wurde das Amtsgebäude in einer Bauzeit von nur zehn Monaten mit einem Dachausbau um 15 neue Büros erweitert, sodass nun alle MitarbeiterInnen über eigene, adäquate Arbeitsplätze verfügen. Zusätzlich wurden ein Archivraum und neue Besprechungsräume im Kellergeschoss geschaffen.

