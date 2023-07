Badeunfall in Andau: Taucher retteten Mann aus vier Metern Tiefe

Am Montag Nachmittag besuchte eine Gruppe rumänischer Feldarbeiter erstmalig den Badesee. Nachdem die Gruppe auf der Liegewiese Platz nahm, lief einer der Männer noch bekleidet Richtung Sprungbrett und sprang in das Wasser. Aufgrund seiner nicht ausreichenden Schwimmkenntnisse konnte sich der 35-jährige nicht an der Wasseroberfläche halten und begann sofort zu sinken. Ein Arbeitskollege versuchte seinen Landsmann noch aus dem Wasser zu ziehen, was ihm jedoch nicht gelang.

Der Mann konnte nach sofortiger Alarmierung der Rettungskette von zwei Tauchern des Tauchdienstes Burgenland aus einer Tiefe von ca. vier Metern geborgen werden. Nach erfolgreicher Reanimierung durch die Anwesenden Notärzte wurde er mit dem Rettungshubschrauber C9 in das Krankenhaus Eisenstadt geflogen.

Bei der Bergung des Verunfallten war neben dem Tauchdienst Burgenland die FF Andau, ein Notarztteam, die Wasserrettung und das Team des C9 im Einsatz.