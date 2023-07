Illmitz: Wechsel im Ortsparteivorsitz

Mit dieser Maßnahme soll der amtierende Nationalratsabgeordnete und Bürgermeister Maximilian Köllner administrativ entlastet werden. "Damit sollen die Betreuung der Mitglieder vor Ort und die parteiintern immer mehr werdenden, notwendigen Administrationsgeschäfte gewährleistet bleiben", sagt Köllner und führt weiter aus: "Illmitz ist eine der wichtigsten See- und Tourismusgemeinden des Burgenlandes. Als Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter bin ich der gesamten Bevölkerung verpflichtet. Deswegen bin ich dankbar, dass Michael Rauchwarter sich bereit erklärt hat den Ortsparteivorsitz geschäftsführend zu übernehmen. Damit fällt der administrative Aufwand der Partei von mir ab, und ich kann mich zu 100 Prozent auf meine Agenden für die Bürgerinnen und Bürger konzentrieren. Die SPÖ-Fraktion hat unseren Vorschlag einstimmig angenommen." Rauchwarter sagt: "Wir kennen einander schon lange Zeit und zwischen uns besteht ein Vertrauensverhältnis. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, die sicherlich eine Win-Win-Situation für alle in Illmitz bedeuten wird. Max Köllner wird damit noch mehr Zeit für die wichtigen Angelegenheiten in unserer Heimatgemeinde gewinnen."