Alkoholisierte Männer stahlen Fahrräder im Bezirk Neusiedl

Ein 30-jähriger Pole und ein 38-jähriger Rumäner haben am Montag vor einer Schule im Bezirk Neusiedl am See drei Fahrräder gestohlen. Die Täter begaben sich mit der Beute zum nahliegenden Bahnhof.

Sie bemerkten aber nicht, dass sie dabei von Schülern beobachtet wurden. Laut ihnen waren die Täter stark alkoholisiert und gingen nicht allzu geschickt vor. Sie verständigten die Polizei.

Die Polizeistreife konnte die beiden Täter festnehmen.

Der Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft Eisenstadt berichtet. Diese ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.

