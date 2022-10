Ulrike Zschech ist neue Neusiedler Bezirkshauptfrau

Werbung

Ulrike Zschech kennt die Bezirksbehörde fast wie ihre sprichwörtliche Westentasche. Seit 2008 ist die gelernte Verwaltungsjuristin nach einem Abstecher ins Magistrat der Stadt Wien und in die BH Eisenstadt-Umgebung in Neusiedl am See beschäftigt. Ab 2018 fungierte sie als Stellvertreterin der Bezirkshauptfrau Birgit Wagner. Nachdem diese nach Eisenstadt wechselte, bewarb sich Zschech für die freigewordene Stelle.

Der Andrang war nicht besonders groß, Zschech war die einzige Bewerberin, die schließlich von einem externen Personalberater auf ihre Kompetenz und Eignung geprüft wurde. Warum es nicht mehr Bewerber gegeben habe, kann sich Zschech selbst nicht erklären. Vielleicht, weil der Bezirk als „schwierig“ gilt. So hat ihn jedenfalls Alt-Landeshauptmann Hans Niessl 2016 beim Abschied des damaligen Bezirkshauptmannes Martin Huber beschrieben.

Ulrike Zschech schmunzelt über diese Aussage und hat gegenüber der BVZ ihre eigene Beschreibung parat. Als Illmitzerin hat sie die Entwicklung des Bezirks von Kindesbeinen an miterlebt. Sie bezeichnet ihn als „dynamischen Bezirk, der in vielen Bereichen Besonderheiten aufweist, egal ob man die Größe, die Einwohnerzahl, die Autobahnen und internationalen Grenzübergänge anschaut“.

Der Bezirk sei geprägt von der Nähe zu zwei Großstädten und der sich daraus ergebenden Bevölkerungsstruktur. Zugleich befinde sich hier ein international bekanntes Einkaufszentrum und der Bezirk sei Austragungsort für eines der größten Festivals Österreichs. „Diese Vielfältigkeit und Größe des Bezirks, der zugleich wichtiger Tourismusmagnet ist, merken wir als Behörde in allen unseren Aufgabenbereichen“, erklärt Zschech.

Ein trockener Verwaltungsjob? Weit gefehlt. Genau diese Vielfältigkeit ist es auch, die den Arbeitsalltag für die neue Behördenleiterin so interessant macht: „Hier kann man mitgestalten, die Arbeit ist abwechslungsreich, man ist am Bürger dran“, sagt sie.

Ihr Start als Behördenleiterin fiel gleich mit zwei Wahlen zusammen. Ein Umstand, der Zschech nicht aus der Ruhe bringen konnte, ist sie doch seit 13 Jahren für die Durchführung von Wahlen auf Bundes- und Landesebene zuständig. Herausfordernder waren da schon die vergangenen zweieinhalb Jahre, die in der Bezirkshauptmannschaft von der Coronapandemie geprägt waren. Das soll nun aber der Vergangenheit angehören. Seit Oktober kümmert sich eine zentrale Covid-Einheit in Eisenstadt um diesen Bereich.

„Mein Ziel ist es, die Bezirkshauptmannschaft als moderne Dienstleistungs- und Servicestelle weiterzuentwickeln. Besonderes Hauptaugenmerk wird dabei derzeit auf den Bereich der sozialen Arbeit gelegt, hier darf ich ausgebildete SozialarbeiterInnen für eine mögliche Mitarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe einladen, sich bei Interesse bei der BH zu melden“, lässt Zschech wissen.

