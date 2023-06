Deutsch Jahrndorf: Viersprachige Messe im Dreiländereck .

Zum „Tag des Lebens“ am 1. Juni organisierte die Diözese Eisenstadt einen völkerverbindenden Gottesdienst am Dreiländereck zwischen Österreich, Ungarn und der Slowakei in Deutsch Jahrndorf. Zelebrant war Stadtpfarrer von Neusiedl am See, Gabriel Kozuch. Anwesend waren Gläubige aus den umliegenden Pfarren aus Österreich, der Slowakei und Ungarn.