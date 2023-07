„Der zerbrochne Krug“ feierte in Parndorf mit viel Prominenz Premiere

Das Sommertheater in Parndorf gilt als kleines, feines und besonders familiäres Theaterfestival. Die Premiere am Donnerstag wurde diesem Ruf gerecht und lockte Promis und Kulturinteressierte in die burgenländische Gemeinde, die ansonsten vor allem als Shopping-Mekka bekannt ist.

So ließ sich die Vorstellung etwa ORF-Moderatorin Barbara Karlich nicht entgehen, die einst selbst als Buhlschaft in Parndorf auf der Bühne stand. Im Publikum erblickte man auch die bekannte österreichische Schauspielerin Edith Leyrer, Baumagnat Richard Lugner oder den Podersdorfer Bühnenbildner Manfred Waba, der mit Intendant Christian Spatzek bei den Festspielen in Stockerau zusammenarbeitet. Für Landesrätin Daniela Winkler, die Landtagsabgeordneten Gerald Handig und Erwin Preiner, Seniorenbund-Präsident Rudi Strommer, EX-ÖFB Präsident Gerhard Milletich und Pardorfs Bürgermeister Wolfgang Kovacs ist die Parndorf-Premiere ohenhin jedes Jahr ein Fix-Termin.

Das in Burgenland einzigartige Pawlatschentheater wartet immer wieder mit Schauspielkunst auf hohen Niveau auf. Auch dieses Jahr erfüllt das Ensemble um Hauptdarsteller Georg Kusztrich (als Gerichtsrat Walter) die Erwartungen. Für Intendant Christian Spatzek stellte Kleists kunstvolle Sprache die größte Herausforderung da. „Bei den Probem haben wir bemerkt, dass es eine Sprache ist, die in Vergessenheit geraten ist. Wir wollen sie wieder beleben“, sagte er im Vorfeld. Spatzek ist übrigens in einer Dreifach-Rolle im Einsatz. Als Intendant, Regisseur und Schauspieler in der Rolle des Bauern Veit Tümpel.

Insgesamt stehen in Parndorf bis 30. Juli 17 Vorstellungen auf dem Programm. Organisiert wird das Kulturevent vom Verein Theater Sommer Parndorf unter Obmann Johann Maszl. „Kleist zeigt in seinem Lustspiel um richterliche Autorität und ihren Missbrauch, wie sehr das Funktionieren der Gerichtsbarkeit von der moralischen Integrität ihrer Vertreter abhängt. Dabei gelingen ihm herrlich hintergründig-komische Wortwechsel seiner Figuren – sicher ein Grund für die andauernde Beliebtheit des Stücks“, heißt es auf der Website des Kulturvereins. Auch wenn Kleists Sprache kunstvoll, aber phasenweise altmodisch klingt, das Thema des Stücks ist aktuell wie zu seiner Entstehungszeit am Beginn des 19. Jahrhunderts.

Infos unter https://wp.theatersommer.info/start/