Tadten: Desaster Dinner à la Niavarani

Ein romantisches Wochenende zu zweit im Ferienhaus, was könnte da schiefgehen? Sehr vieles, wie die Theatergruppe eindrucksvoll bewies.

Dumme Zufälle, Verwechslungen vorallem Lügen sind es, mit denen sich die Charaktere der Schauspieler Markus Sack, Isabella Graf und Pepsch Muska in einen desaströsen und dabei zum Brüllen komischen Abend hineinmanövrieren. Fünf Vorstellungen wurden in der vergangenen Woche in Folge in einem Zelt im Hof der Cafe Bar Zwickl gespielt und lassen einen mit Vorfreude auf die kommenden Projekte der Theatergruppe „Zwiefüsupm“ Tadten blicken.

