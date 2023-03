WK und WIFI wechselten mit Sitz nach Parndorf

Die Räumlichkeiten im Topos-Haus in der Oberen Hauptstraße in Neusiedl sind längst zu eng geworden. Für das WIFI nutzte man bereits einen zweiten Standort im Neusiedler Technologiezentrum. Dieser bleibt allerdings für Kurse weiterhin bestehen.

In Parndorf hat sich die Wirtschaftskammer in ein von Gerhard Milletichs Lager Logistik Parndorf GmbH neu errichtetes Gebäude in der Neudorfer Straße - Betriebsgebiet 3 eingemietet. „Wir haben selbst sehr hohe Ansprüche an unsere eigene Servicequalität und diese Standards konnten wir am bisherigen Standort nicht mehr garantieren. Deshalb war es klar, dass wir uns nach neuen Möglichkeiten umgesehen haben, und da hat dieser neue Standort eben am besten entsprochen“, lässt Regionalstellenobmann Robert Frank wissen.

Von Parndorf aus will man den wirtschaftlich besonders dynamischen Bezirk mit über 5.200 Unternehmen servicieren. Die wirtschaftlich dynamische Entwicklung werde sich in den nächsten Jahren noch verstärken, glaubt Frank. „Das macht es auch notwendig, dass wir unsere Angebote als Wirtschaftskammer weiter ausbauen. Das gilt übrigens nicht nur für die Arbeit der Regionalstelle, sondern auch für unser Weiterbildungsinstitut, das WIFI. Auch hier haben wir ja am neuen Standort modernste Seminar-Infrastruktur.“

Betriebe kämpfen mit Energiepreisen

So dynamisch sich der Bezirk auch präsentiert, für die Unternehmen gibt es momentan viele Herausforderungen. Für drei von vier burgenländischen Betrieben stellen die aktuell hohen Energie- und Rohstoffpreise laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer die größten Probleme dar. Mit knappem Abstand folgt der Arbeitskräftemangel, der für 74 Prozent der Firmen im Burgenland problematisch ist. Als weiteren herausfordernden Faktor sehen burgenländische Unternehmen die Lieferkettenproblematik. Aber auch die hohen Arbeitskosten sind für viele burgenländischen Betriebe herausfordernd.

Es sei begrüßenswert, dass beispielsweise die Burgenland Energie nun einen planbaren Faktor – einen Fixpreistarif, gebunden auf ein Jahr – angekündigt habe, betont Frank. „Klarerweise muss man sich hier im Detail ansehen, ob es für den einzelnen Betrieb passt oder ob es nicht noch bessere Optionen gibt. Klar ist aber auch, dass dieser Fixpreis deutlich über den alten Energiepreisen liegt. Daher ist es auch wichtig, dass der Energiekostenzuschuss für Unternehmen tatsächlich so wie angekündigt kommt.“

Arbeitskräftemangel: „Nur mehr halb so viele Junge“

Der anhaltende Arbeitskräftemangel stellt die Unternehmen vor ein weiteres großes Problem. Hauptursache dafür ist die demografische Entwicklung. „Dadurch haben wir heute nur mehr halb so viele Jugendliche in einem Altersjahrgang als noch in den 70ern“, erklärt Frank. Dagegen lasse sich in absehbarer Zeit nur wenig machen, man könne aber über andere Stellschrauben reden. So habe seit 2019 die Anzahl der geleisteten Überstunden stark abgenommen. Grund sei unter anderem, dass das Leisten von Überstunden finanziell nicht mehr attraktiv genug sei. „Wir brauchen auch Anreize für längeres Arbeiten durch die Streichung des Pensionsversicherungsbeitrags für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie durch steuerliche Maßnahmen. Viele Pensionisten, die noch arbeiten könnten, scheuen sich davor, weil sie dann am Ende durch Zusammenrechnung von Pension und Gehalt mehr Steuern zahlen. Das könnte man durch steuerliche Attraktivierung lösen.“ Durch den Ausbau der Kinderbetreuung gebe es auch Potenzial bei der Frauenbeschäftigung. In Österreich liegt die Teilzeitquote bei Frauen von 49,6 Prozent sehr hoch.

