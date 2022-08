Paul Haider wird Neusiedler Ehrenbürger: 50 Jahre im Tanzrhythmus

Werbung

Dass aus einer „Neigungsgruppe Volkstanz“ im Gymnasium einmal ein Verein entsteht, in dem fünf Jahrzehnte lang ein Kulturgut hochgehalten wird, hat sich Initiator Heiner Eisterer damals wohl nicht gedacht. Dort, wo der Lehrer Anfang der 1970er Jahre einen Samen gestreut hat, ist mittlerweile eine feste Pflanze gewachsen. Am Freitag und am Samstag wird nun das 50. Bestandsjubiläum der Volkstanzgruppe Neusiedl am See mit einem Dankgottesdienst, einem Platzkonzert, einem Festakt und einem Ball gefeiert.

Fest verwurzelt im Verein ist Paul Haider. Er war einer der Schüler, die im Schuljahr 1971/72 von Professor Eisterer mit dem Volkstanz-Virus infiziert wurden. Und dieser hat ihn nicht mehr losgelassen – bis heute. „Professor Eisterer hat uns mit so viel Begeisterung unterrichtet, dass am Ende des Schuljahres zehn Paare beschlossen haben, zusammenzubleiben und in weiterer Folge einen Verein zu gründen“, schildert Haider.

Zur offiziellen Gründung kam es schließlich 1974. Als Obmann und Tanzleiter fungierte vorerst zehn Jahre lang Heiner Eisterer. 1984 wurde Emmerich Ensbacher zum Obmann, Paul Haider zum Tanzleiter. Seit 2006 fungiert Haider auch als Obmann. Sein Herz schlägt nach wie vor für das Volkstanzen. Viele schöne Erinnerungen verbindet er mit seiner großen Leidenschaft und dem Verein, so wie etwa die Auslandsreisen nach Portugal, Deutschland und Belgien.

„In den vergangenen Jahren habe ich viele Freunde durch den Volkstanz kennengelernt, interessante Gespräche geführt, die Meinung und Einstellung auch auf weltpolitischer Sicht wurden positiv beeinflusst“, schreibt Haider in der Festschrift zum Jubiläum.

Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte war sicherlich die Gründung der Kindervolkstanzgruppe 1986, die bis heute für begeisterten Tanznachwuchs sorgt. Und auch für einen privaten Meilenstein des langjährigen Obmanns war das Volkstanzen zumindest mitverantwortlich, denn dabei hat er seine Frau Sieglinde kennengelernt.

Es ist also nicht verwunderlich, dass er zu seinem „Hobby Volkstanz“ sagt: „Nie hätte ich gedacht, dass dieses Hobby mein Leben so prägen wird.“ Am Freitag (20 Uhr vor dem Rathaus) wird ihm nun die Ehrenbürgerschaft der Stadtgemeinde verliehen.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.