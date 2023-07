„Pioniere“ der Windenergie: 25 Jahre Windpark Zurndorf

„Am 1. Juni 1997 erfolgte hier in Zurndorf Historisches“, eröffnet Bürgermeister Werner Friedl (SPÖ) die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläums der Aufstellung des ersten Windrads. „Damals war das Projekt alles andere als unumstritten und der Weg zum Spatenstich lang und hart“, ruft er Erinnerungen an eine schwere Anfangsphase der heute normalisierte Windenergiewirtschaft im Burgenland in das Gedächtnis der Festbesucher.

Von „Demut“ spricht Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie, wenn er an diese Zeit denkt. Denn: In Zurndorf sei damals „mit sehr viel Pioniergeist etwas entstanden, was eigentlich unmöglich schien“. Niemand hätte damals die Windenergie auf dem Radar gehabt, da der „Zeitgeist“ ein gänzlich anderer gewesen sei stimmt ihm Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in seiner anschließenden Rede zu. Besonderer Dank gilt laut allen Rednern Bürgermeister außer Dienst Rudolf Suchy (SPÖ) der bis 2002 im Amt war. Diesem und „einen kleinen Kreis von Menschen um ihm herum“ war laut Burgenland Energie-Vorsitzendem zu verdanken, an diese Idee damals geglaubt zu haben.

Durch die Reden und Musikeinlagen moderierten Volksschuldirektorin Petra Schmidt und HAK/HAS-Direktor Hannes Nitschinger. Speis und Trank gab es bei den Feierlichkeiten ebenfalls reichlich: Schweinsbraten und Spinatstrudel als Hauptgang, eine Auswahl zahlreicher Mehlspeisen und Kuchen als Nachtisch. Die vielen fleißigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Vereine Zurndorfs packten ordentlich mit, damit das Jubiläum zu einem ordentlichen Fest für die vielen Gäste wurde. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die „Zurndorfer Böhmischen“, Anna Binder mit einer schottischen Dudelsackeinlage und die Schlagerlegende Waterloo legte ebenfalls eine Performance hin.

Part Zwei von „Zurndorf Seinerzeit“

Passend zu diesem historischen Jubiläum präsentierte das Vater-Sohn-Duo Werner Dürr senior und Werner Dürr junior den zweiten Teil ihrer kommunalhistorischen Werkes „Zurndorf Seinerzeit“. Zu der Präsentation des ersten Teils finden Sie hier mehr. Die zwei Verfasser der Festschrift der Jubiläumsfeier zeigten stolz die Früchte ihrer aufwendigen zeitgeschichtlichen Recherche. Hunderte historische Bilder wurden dafür gefunden, gesichtet und ausrecherchiert. Für diesen zweiten Teil erweiterte Werner Dürr senior seine Arbeiten als Historiker sogar mit archäologische Ansätzen. Mehr dazu finden Sie in dem kommunalgeschichtlichen Schmankerl der zwei Zurndorfer. Einen Einblick in die Vielzahl an geschichtlichen Fotos finden Sie unter https://www.zurndorf-seinerzeit.at/.