Andau: Krönung der Weinprinzessin

Heute werden im Rahmen der Wein & Genusstage Eisenstadt mit der Joiserin Hannah Wetschka eine neue Weinkönigin sowie mit der Andauerin Sophie Smoley eine neue Weinprinzessin gekrönt. Höchste Zeit, einen genaueren Blick auf unseren neuen Weinadel im Bezirk zu werfen.

Schulkollegin der scheidenden Weinkönigin

Die 23-jährige Sophie Smoley maturierte 2020 und war in der Weinbauschule Klosterneuburg eine Schulkollegin der nun abtretenden Golser Weinkönigin Susanne Riepl. Ihr ist es laut Smoley unter anderem zu verdanken, dass unsere neue Weinprinzessin sich der Bewerbung samt anspruchsvoller Prüfung gestellt hat.

„Ich bin mir sicher, dass es mir Spaß machen wird und ich freue mich schon auf die kommenden zwei Jahre“, so Smoley über ihr neues Amt. Nach der Matura in Klosterneuburg arbeitete sie für etwas mehr als ein Jahr im Betrieb von Peter Szigeti in Gols, wo sie das in der Weinbauschule Gelernte auch täglich in die Praxis umsetzen konnte.

LK-Präsident Nikolaus Berlakovich, die neue Weinkönigin Hannah Wetschka , die amtierende Weinkönigin Susanne Riepl, die neue Prinzessin Sophie Smoley und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld. Foto: Gregor Hafner

Frischer Wind im elterlichen Betrieb

Seit der Ernte des letzten Jahres ist sie nun fix im elterlichen Betrieb, und ihr Engagement trägt bereits erste Früchte. So sorgte Sophie dafür, dass das elterliche Weingut Wilhelm Thell mit einer neuen Homepage und neuen Etiketten versorgt wurde, und im selben Atemzug auch noch durchgehend von Bordeaux- auf Burgunderflaschen umgestellt wurde. Und auch der Muskateller-Frizzante, mittlerweile ein Renner im Sortiment des Weinguts Wilhelm Thell, ist auf ihre Bemühungen zurückzuführen.

Bereits ein prämierter Zweigelt

Auch eine Auszeichnung konnte die junge Andauerin mittlerweile schon für sich beanspruchen. Im Rahmen des Newcomer Awards, organisiert und veranstaltet vom St. Urbanus Weinritterordenskollegium und dem Absolventenverband der Weinbauschule Klosterneuburg, konnte sie Ende Juni mit ihrem Zweigelt Reserve 2020 in einer Blindverkostung den ersten Platz in der Kategorie Rotwein erzielen.

Einen speziellen Wein stellt sie für die Zukunft ebenfalls bereits in Aussicht: eine bereits bestehende rote Cuvée aus Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon, die ihr einst ihr Vater gewidmet hat, „Sophie“, soll im Sortenverhältnis umgedreht und mit dem Cabernet Sauvignon, ihrem Lieblingswein, als Hauptsorte zu Sophies „Prinzessinnenwein“, folglich genannt „Sophie I.“, werden.