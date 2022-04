Parndorfer „Frunpark“ nimmt Fahrt auf

Nun scheint Bewegung in das Projekt „Frunpark“ zu kommen. Nach der Eröffnung der Burger King-Filiale (die BVZ berichtete) im Februar, dürften nun weitere Mieter Interesse an Flächen im Parndorfer Fachmarktzentrum zeigen.

Auf Anfrage der BVZ berichtet Projektmanager Peter Deisenhamer von intensiven Verhandlung mit zwei großen Lebensmittelhändlern. Auf einen Vertragsabschluss hofft er noch im ersten Halbjahr dieses Jahres. Klappt das, dann wird auch gleich der nächste Mieter seine „Zelte“ im „Frunpark“ aufschlagen, denn: „Nach dem Abschluss mit dem Lebensmittelhändler wird auch der Mietvertrag mit einem Textilhändler im Bauteil 1 schlagend“, erklärt Deisenhamer. Abgeschlossen wurde unterdessen bereits ein Vertrag für 20 Tesla Supercharger. Die voraussichtliche Errichtung ist Ende 2022 bis Anfang 2023 geplant. Die E-Tankstellen sind nicht nur für Tesla-Fahrer interessant, geladen werden können nämlich alle E-Autos.

Der Start des Einkaufszentrums, im Eck zwischen B50 und A4 gelegen, verlief eher schleppend. Nachdem 2019 mit den ersten Bauarbeiten begonnen wurde, stand die Baustelle fast ein Jahr still. Insider begründeten unter anderem mit einem Match um Mieter. Die Bauarbeiten gingen schließlich aber zügig voran. Im November 2020 konnte der erste Mieter seine Eröffnung feiern. Der Sportartikelhändler „XXL Sports & Outdoor“ bietet seitdem auf 3.200 Quadratmetern seine Produktpalette an. Bis auf eine Apotheke folgten bis dato keine weiteren Mieter und große Verkaufsflächen im ersten Bauteil stehen – noch – leer. Das Burger King-Restaurant wurde in einem eigenen Gebäude im südwestlichen Teil des Grundstücks errichtet.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.