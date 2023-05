Der Weg zur Influencerin oder zum You Tuber beginnt in der VS Mönchhof .

Was früher der Feuerwehrmann, die Friseurin oder der Pilot war, das ist heute die Influencerin oder der You Tuber. Die Berufswünsche der Kinder haben sich in den letzten Jahren jedenfalls unserer digitalen Welt angepasst. In der Volksschule Mönchhof trägt man den neuen Herausforderungen im „Safer Internet“-Workshop Rechnung.