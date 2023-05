Ein Hoch dem 1. Mai in Neutal

Beim Maibaumaufstellen beim Technologiezentrum Neutal lud die AK Burgenland zu Freibier, Würstel und Getränken, um den Tag der Arbeit zu feiern und über die Herausforderungen der Arbeitnehmer zu sprechen. „Das ist einerseits die hohe Teuerung und andererseits die immer größer werdende Arbeitsbelastung. Es braucht ein Einkommen, mit dem man sein Leben gut gestalten kann. Und wir müssen die Abwärtsspirale stoppen, die wir derzeit bei Arbeitsklima und Arbeitsbelastungen sehen“, fordert AK-Präsident Gerhard Michalitsch anlässlich des Tages der Arbeit.

Arbeitsbelastung gestiegen

Die Arbeitsbelastungen haben sich in den vergangenen Jahren vervielfacht – sowohl physisch als auch psychisch. Immer mehr Arbeit wird auf immer weniger Menschen verteilt. Steigender Arbeitsdruck und gesundheitlich belastende Arbeitsbedingungen und die schlechte Vereinbarkeit von Beruf und Familie lassen Arbeitnehmer daran zweifeln, dass sie bis zum Pensionsalter in ihren aktuellen Berufen bleiben können. Laut Statistik Austria leisteten im Vorjahr Beschäftigte in Österreich 47 Millionen Mehr- und Überstunden, ohne dafür Geld oder Zeitausgleich bekommen zu haben. All diese Faktoren führen dazu, dass die Arbeitszufriedenheit auch im Burgenland einen historischen Tiefstand erreicht hat. Aufgrund der Teuerung fürchten viele Arbeitnehmer, dass sie sich mit dem, was sie verdienen, ihr Leben nicht mehr leisten können. Laut Arbeitsklimaindex geben 60 Prozent der Vollzeitbeschäftigten im Burgenland an, sie kämen mit ihrem Einkommen gerade noch oder gar nicht aus. „Das Rezept gegen die Teuerung ist heute noch dasselbe wie vor einem Jahr: Wir brauchen endlich preissenkende Maßnahmen und keine Einmalzahlungen! Und es braucht Einkommenssteigerungen über die Teuerung hinaus. Inflationsabgeltung plus einen Teil des Produktionszuwachses. Die Gewerkschaften haben da wirklich sehr gute Abschlüsse gemacht. Das zeigt, wie wichtig die Gewerkschaften sind“, betont Michalitsch. Neben höheren Gehältern braucht es laut AK Burgenland aber auch eine Reform der Arbeitszeit. Die Produktivität pro Arbeitsstunde in Österreich hat sich seit 1977 verdoppelt, während die gesetzliche Normalarbeitszeit gleichgeblieben ist.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.