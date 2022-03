Radbasisnetz im Bezirk Oberpullendorf erörtert

In der Region Deutschreutz wird im Rahmen vom Interreg AT-HU Projekt SMART Pannonia ein Radbasisnetz entwickelt. Teil dieses Prozesses war auch die Befahrung mit dem Fahrrad, an der Vertreter der involvierten Gemeinden und Verkehrslandesrat Heinrich Dorner teilnahmen. Dabei wurden neuralgische Punkte im Radverkehrsnetz sowie etwaiger Verbesserungsbedarf erörtert und gemeinsam besprochen. Es geht darum, den Schwung aus dem Freizeitbereich in den Alltag mitzunehmen und auch hier das Rad verstärkt zu nutzen, denn die Hälfte der Wege, die zurückgelegt werden, ist kürzer als fünf Kilometer.

