2.472 am Start bei „Burgenland radelt“

Gemeinden Neueinsteiger. Die Gemeinde Pama – im Bild Bürgermeister Manfred Bugnyar und Andrea Horvath – siegte vor Nikitsch, vertreten durch Bürgermeister Christian Balogh, und Rechnitz mit Robert Rajkovats. Christine Zopf-Renner und Heinrich Dorner gratulierten. Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern. Die Gemeinde Kaisersdorf mit Bürgermeister Horst Egresich und Sandra Buczolich gewann vor Eltendorf – im Bild Sandra Gartner – und Steinberg-Dörfl, vertreten durch Bürgermeister Manfred Schmidt und Sandra Meixner. Sonja Glatz vom Gesunden Dorf, Christine Zopf-Renner und Landesrat Heinrich Dorner überreichten die Auszeichnungen. Vereine mit weniger als 50 Mitglieder. Der Sieg ging an „Tour de Burgenland“ rund um Hannelore Halwax vor dem Trausdorfer Lauftreff und der Frauen- & Familienberatungsstelle Oberpullendorf rund um Doris Horvath und Sabrina Tiewald. Betriebe weniger als 10 Mitarbeiter. Platz eins teilten sich ex aequo Rosman Data Quality - im Bild Johan Rosman –, die Kinderkrippe Neutal – im Bild Sabine Dominkovits und Manuela Wessely – und der Drahteselstore by Gerhard Lengyel. Hauptgewinner. Unter allen Teilnehmern, die mindestens 100 Kilometer geradelt sind, wurden über 70 Preise verlost. Die Haupttreffer gingen an Katrin Fennes-Stampf, Christine Pfisterer und Emily Wachtler – im Bild mit Christine Zopf-Renner und Heinrich Dorner. Siegerschule. Landesrat Heinrich Dorner und Christine Zopf-Renner (Mobilitätszentrale) gratulierten Elisabeth Ringauf und Sybille Kerschbaum von der Mittelschule Horitschon. Betriebe 51 bis 250 Mitarbeiter. Harald Horvath (Wirtschaftsagentur Burgenland), Rene Baumgartner (Pensionsversicherung Burgenland) und Susanne Friedl-Steiner (rmData GmbH) nahmen die Preise für die Plätze 1 bis 3 entgegen.

