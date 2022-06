Einbrecher-Duo in Deutschkreutz gefasst

Werbung

Ein Passant war auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden, in dessen Laderaum die hinzugerufenen Polizisten tatsächlich gestohlene Gartengeräte fanden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die beiden Männer, 28 und 23 Jahre alt, wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Auf die diversen Gartengeräte, die sie mitführten, angesprochen, konnten die zwei Ungarn laut Polizei keinen Herkunftsnachweis vorbringen. Weitere Erhebungen hätten dann ergeben, dass die Männer seit vergangenem Mai bereits fünf Einbrüche verübt haben dürften.

