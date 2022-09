„Käfer“ mit Hakenkreuz: 63-Jähriger wegen Widerbetätigung vor Gericht

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Am 22. Jänner 2021 kommentierte der 63-Jährige aus dem Bezirk ein Foto, das ihm über WhatsApp-Messenger geschickt worden war und einen VW-Käfer mit Hakenkreuz-Lackierung zeigte: „Aaa das war der erste Käfer mit Gasheizung.“ Und er setzte lachende Emojis mit Freudentränen dazu. Weitere Fälle von Wiederbetätigung sollen sich durch Versenden einschlägiger Bilder 2014 und 2017 ereignet haben.

Dafür musste sich der Mann vor einem Schwurgericht verantworten. Er gab an, früher in Deutschland gearbeitet zu haben. Von dort war die Staatsanwaltschaft Eisenstadt auch wegen eines verdächtigen Fotos informiert worden, das die deutschen Behörden auf der Facebookseite des Angeklagten entdeckt hatten. Die österreichische Polizei stellte 53 verdächtige Fotos auf seinem Laptop sicher, darunter 14 Bilder mit fremdenfeindlichen und vier mit rechtsextremen Inhalten. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig.

Er habe 2014 und 2017 in Deutschland gearbeitet und sei auch 2021 häufig dort gewesen. In seinem Tattoostudio hätten Kunden auf seinem Laptop nach Motiven suchen können, da hätte jeder die Möglichkeit gehabt, Fotos von seinen Accounts zu verschicken. Und der Kommentar zum Käfer sei eine Anspielung auf das erste derartige, mit Gas betriebene Auto gewesen, das es tatsächlich gegeben habe. Der Prozess wurde vertagt, um zu klären, ob der Mann zum Zeitpunkt der angeklagten Delikte in Deutschland oder Österreich war.

