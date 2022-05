Vielseitiges Zentrumsprojekt

Neue Farbe für Rosalienkapelle

Die Fassade der Rosalienkapelle soll erneuert werden. Derzeit holt die Gemeinde Anbote dafür ein.

Dreifach-Reck im Schulgarten

Im Garten der Volksschule bzw. des Kindergartens wurde ein Dreifach-Reck aufgestellt.

Rundkurs für Biker entsteht

Engagierte Väter errichten in Kooperation und mit Unterstützung der Gemeinde ein Pumptrack im Bereich der Kleinen Gasse hinter der Raiffeisenbank. Ein Pumptrack ist ein Rundkurs für Biker mit kleinen Wellen und Steilwandkurven, die mit Erde aufgeschüttet werden. „Wenn das neue Gemeindeamt gebaut wird, wird ein neuer größerer Pumptrack am Grundstück neben dem Friedhof gebaut werden“, so Bürgermeister Herbert Schedl. Dieses ist derzeit noch verpachtet.

Neue Meter auf

Güterwegen

Die Sanierung und der Ausbau diverser Güterwege in der Großgemeinde wird in Angriff genommen. Im Ortsteil Liebing etwa betrifft dies die Feldgasse, im Ortsteil Rattersdorf ist am Krautacker ein Güterwegprojekt in Planung.

Beachvolleyballplatz wird wie neu

Der Beachvolleyballplatz soll in den nächsten Wochen saniert werden. Angebote liegen bereits vor.

Beleuchtung wurde erweitert

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Feldgasse wurde fertiggestellt.

Burschen laden zum Kirtag

Zum Kirtag veranstaltet die Burschenschaft am 11./12. Juni ein zweitägiges Zeltfest. Am Samstag unterhält ab 20.30 Uhr „Mölltalica“. Am Sonntag geht es um 15 Uhr am Dorfplatz los. Ab 16.30 Uhr sorgt dann Hannes Top Music im Festzelt für Stimmung. Zum Abschluss gibt es um 18.30 Uhr eine Verlosung.

Erster Verein zog ins neue Zentrum ein

Das ehemalige Gasthaus Gregorich wurde von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft nach den Plänen der Architekten DI Taschner & Kinger ZT zu einem Vereinszentrum umgebaut, das von der Gemeinde um 325.000 Euro angekauft wurde. „Die Pensionisten sind bereits ins neue Lokal eingezogen“, freut sich Bürgermeister Herbert Schedl. Zusätzlich sind im Obergeschoß moderne Wohnungen – von der 49 Quadratmeter großen Kleinwohnung bis zur 83 Quadratmeter großen familienfreundliche Wohnung – entstanden.