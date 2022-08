Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Am Festplatz „Unter den Eichen“ fand die Jubiläumsfeier zu „800 Jahre Weppersdorf“ statt. Der Ortsname Weppersdorf stammt ursprünglich aus dem slawischen von „Wepur“, was „Weber“ bedeutet. Dieser Name wurde erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 1222 erwähnt. Die Feierlichkeiten starteten mit dem ökumenischen Festgottesdienst. Danach fand ein Frühschoppen mit den „Weppersdorfer Dorfmusikanten“ statt und die Weppersdorfer Vereine sorgten für Speis und Trank.

Am Festplatz „Unter den Eichen“. Zum Festakt „800 Jahre Weppersdorf“ waren zahlreiche Fest- und Ehrengäste vertreten und gratulierten zum Jubiläum. Foto: Priedl

Zum Festakt begrüßte Bürgermeister Manfred Degendorfer zahlreiche Fest- und Ehrengäste. „Die Gemeinschaft in Weppersdorf wird gelebt und ist blühend. Weppersdorf hat sich gut weiterentwickelt in vielfältigen Bereichen. Das Wichtigste ist der Zusammenhalt. Ich wünsche Weppersdorf, dass wir das Erreichte bewahren, Neues schaffen und die Aufgaben weiterhin zielstrebig und mit Optimismus angehen“, so Bürgermeister Manfred Degendorfer. Es gibt ein reges Vereinsleben mit 21 Vereinen. Die „Weppersdorfer Dorfmusikanten“ begleiteten den Festakt musikalisch und die Kinder der Volksschule Weppersdorf präsentierten ein Lied zu ihrer Heimat Weppersdorf. Weppersdorf ist seit langer Zeit als überregionaler Verkehrsknotenpunkt bekannt. Bereits im Jahr 1434 wurde Weppersdorf als Mautstelle erwähnt. 1985 wurde das Teilstück der Schnellstraße S31 bis Weppersdorf eröffnet. 1989 wurden die ersten OSG-Wohnungen übergeben.

1997 wurde Weppersdorf ein eigenes Wappen verliehen, 2005 folgte die Ernennung zur Marktgemeinde. Landesrat Heinrich Dorner gratulierte: „Weppersdorf ist eine Mustergemeinde, sehr viele Menschen haben hier sehr viel richtig gemacht. Weppersdorf zeichnet einen hervorragenden Bildungs-, Gesundheits,- und Pflegebereich aus. Auch die Betriebansiedelungspolitik und das aktive Vereinsleben sind hervorzuheben. Danke an alle, die das Leben hier aktiv mitgestalten. Alles Gute für die Zukunft“, so Landesrat Dorner.

