Neubau „18er-Haus“ in Tschurndorf eröffnet

Das 18er-Haus dient als Kommunikationszentrum für die dörfliche Kommunikation unter allen Generationen und Vereinen. Der historische Ursprung des Hauses geht auf eine seit der Gründung von Tschurndorf um 1570 im Ort ansässige Familie namens Kowatschitz zurück. Ab 1814 schien Franz Achtzehner als alleiniger Besitzer auf. Beim Festakt zur Eröffnung des Neubaus begrüßte Vizebürgermeister Marcel Geissler die Fest- und Ehrengäste sowie die bauausführenden Firmen. Ulrike Zweiler vom Projektteam gab einen Rückblick und bezeichnete das 18er-Haus als „Drehscheibe dörflicher Kommunikation für alle Generationen und als Begegnungsort für alle Vereine.“ 2019 wurde das Grundstück von der Gemeinde angekauft, bei der Renovierung des alten Stadls haben insgesamt 150 freiwillige Helferinnen und Helfer tatkräftig mitgearbeitet. Im Herbst 2022 war Startschuss für den Neubau. Architektin Michaela Mörk übernahm hierbei die finale Planung, Ausschreibung und Bauaufsicht.

Gesamtensemble auf drei Ebenen

Der Komplex erstreckt sich mit dem alten Wohnhaus, dem Neubau in der Mitte und dem Stadl auf insgesamt drei Ebenen. Der Neubau bietet auf 300 Quadratmetern in Holzbauweise viel Platz für vielfältige Veranstaltungen und gemeinsame Treffen. Gegeben sind ein großer Veranstaltungsraum, moderne Sanitäranlagen, ein Cateringbereich mit Küche samt Kühlraum, Lager und Technik. „Das alte Wohnhaus und der Stadl, sowie die Außenanlage wurden in Eigenregie saniert und die freiwilligen Helferinnen und Helfer haben dafür insgesamt an die 6.000 Stunden aufgebracht“, so Johann Pauer. Bürgermeister Manfred Degendorfer betonte: „Ohne den Einsatz der vielen freiwilligen Helfer, der Kompromissbereitschaft aller Beteiligten, die Unterstützung des Landes und der Regionalentwicklung Burgenland wäre die Umsetzung dieses Projekts nicht möglich gewesen. Dieses Projekt wird die Dorfgemeinschaft in Tschurndorf prägen und weiterentwickeln.“ Landesrat Heinrich Dorner gratulierte dem Projektteam, überbrachte seine Glückwünsche und zeigte sich beeindruckt von den Räumlichkeiten und den Zusammenhalt. Die Segnung erfolgte durch die beiden Pfarrern Shinto Varghese Michael und Andreas Binder. Die Weppersdorfer Dorfmusikanten umrahmten den Festakt musikalisch. Das Gesamtensemble wurde unter Beibehaltung des historischen Hausnamens „18er-Haus“ feierlich seiner Bestimmung übergeben.