Sandro Waldmann an Spitze der FPÖ Mittelburgenland bestätigt

Werbung

Beim ordentlichen Bezirksparteitag der FPÖ Oberpullendorf wurde der Lockenhauser Sandro Waldmann von den anwesenden Delegierten erneut einstimmig als Bezirksparteiobmann gewählt. Als seine Stellvertreter fungieren Markus Kraly und Edgar Schmitt, Bezirksgeschäftsführer wurde mit Mario Ganzi ein ganz neuer Funktionär. Alle wurden einstimmig in ihre Funktionen gewählt.

„Das Wahlergebnis zeigt ein großes Vertrauen in mich. Wir sind ein Team, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann, und die erfahrenen Funktionäre gerne die jungen Kräfte nach besten Wissen und Gewissen unterstützen“, so Waldmann. Gemeinsam will man für die Menschen im Bezirk arbeiten. „Denn eines steht fest: Gemeinsam sind wir stark – und Macht braucht Kontrolle!“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.