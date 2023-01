Oberpullendorfer Ehrenringe verliehen

Werbung

Für ihren Dienst an der Allgemeinheit dankte Bürgermeister Johann Heisz am Dienstag ausgeschiedenen Gemeindemandataren. Er betonte, dass die Bereitschaft sich für ein offizielles Amt zur Verfügung zu stellen auch die Bereitschaft bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, sich dem Lob und der Kritik der Bevölkerung gleichermaßen auszusetzen, den Verzicht auf Freizeit und in einem besonderen Maße auf die Menschen zuzugehen und ihre Sorgen, Meinungen und Wünsche anzuhören.

Für ausgeschiedene Gemeinde- und Stadträte gab es daher Ehrenurkunden. Ehrenringe wurden dem früheren Bürgermeister Rudolf Geißler und der früheren Vizebürgermeisterin Elisabeth Trummer verliehen. Geißler war 1997 in den Gemeinderat gekommen und hatte gleich als Stadtrat gestartet. Von 2002 bis 2007 übte er dann die Funktion des 2. Vizebürgermeisters aus. Danach war er bis 2022 Bürgermeister und auch Gründungsobmann des 2014 aus der Taufe gehobenen Standesamtsverbands.

Elisabeth Trummer kam im Jahr 2009 in den Gemeinderat und war von März 2012 bis Mitte 2022 1. Vizebürgermeisterin. Ehrenurkunden gingen an Peter Koth, Gerhard Heinrich, Helga Gregorits, Josef Hofer und Maria Lehner sowie an Elisabeth Höttinger,, Sabine Schlögl, Philipp Grabner, Alfred Schmidt, Beate Juris-Harnischfeger, Roland Lehner und Bettina Schmidt, die entschuldigt waren.

