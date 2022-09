Rochade an der Spitze der Raika Deutschkreutz-Horitschon

Werbung SPÖ Mittelburgenland Anzeige 13 Gemeinden, hunderte Menschen, unzählige gute Gespräche

Nach mehr als 40 Jahren in der Raiffeisenbankengruppe und fast 35 Jahren in den Diensten der Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon trat Vorstandsdirektor Wolfgang Reisner seinen Ruhestand an.

Verabschiedete sich in Ruhestand. Wolfgang Reisner (2. v. l.) mit Josef Kugler, Erwin Tinhof und Heinz Astl. Foto: BVZ

„Er hat die Raiffeisenbank Region Deutschkreutz-Horitschon erfolgreich geführt und maßgeblich seinen Beitrag zur Entwicklung der Bank und Region geleistet. Hiermit möchten sich alle Mitarbeiter für die hervorragende Zusammenarbeit und die erfolgreiche Führung bedanken“, heißt es seitens einer Presseaussendung des Unternehmens. Vorstandsdirektor Markus Reinfeld hat die Agenden von Wolfgang Reisner übernommen. „Wir wünschen Markus für seine neue Tätigkeiten viel Erfolg.“

