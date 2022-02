"Nachbarschaftshilfe Plus" in Neutal: Drei Generationen helfen

Denn Gertrude Kröpfl, ihre Tochter Sabine Draxler und ihre Enkelin Christina Draxler engagieren sich allesamt bei Nachbarschaftshilfe Plus. Während Gertrude Kröpfl gerne Besuchsdienste übernimmt, hilft Sabine Draxler im Rahmen von Fahrdiensten zum Einkauf. Und auch Christina Draxler begleitet Ältere gerne beim Einkauf. „Ich helfe gern, die Älteren sind sehr dankbar“, meint sie, ganz die Mama und Oma. Und letztere wiederum betont: „Ich denke, niemand sollte einsam sein. Wenn ich ein bisschen was Gutes tun kann, freut mich das.“

Nachbarschaftshilfe Plus wird aktuell in 20 Gemeinden des Burgenlandes angeboten, davon sind zehn im Bezirk Oberpullendorf.

