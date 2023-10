Doppelter Grund zum Feiern in Oberpullendorf

Zehn Jahre nachdem Hans Emmer seine Baufirma gegründet hat, übernimmt jetzt sein Sohn Manuel die Geschäfte des aufstrebenden Bauunternehmens aus Steinberg-Dörfl. Mit dem neuen Standort in Oberpullendorf in der Fasangasse konnte sich die Firma als Spezialist im Umbau und Altbausanierung eindrucksvoll beweisen – eine Betriebsruine wurde zum Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Nutzung. So kamen die Sanierungspartner und Einrichter vorwiegend aus der Region.

Jubiläumsurkunde überreicht

Gleichzeitig ist der Standort auch Sitz von Manuel Emmer's weiterer Firma- der „Emmvest Immobilien Gmbh“. „Wir kaufen und sanieren Gebäude und vermieten diese weiter, dadurch wird kein weiter Boden versiegelt“ erzählt der Geschäftsführer. Mit Stolz empfing der Firmengründer die von Wirtschaftskammer-regionalstellenobmann Stefan Kneisz und Wirtschaftskammer-RegionalstellenleiterFreddy Fellinger überreichte Jubiläumsurkunde.